Мэр Петрозаводска хочет использовать излишки дождевой воды для уборки города

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о концепции строительства ливневой канализации, которая избавит город от регулярных потопов после проливных дождей.

«Концепция единого для всего города комплекса очистных и ливневых сооружений, на мой взгляд, весьма спорна. Интереснее рассмотреть финский опыт деления территории на сегменты. Имеет смысл искать деньги на поэтапное проектирование ливневой канализации в совокупности с очистными сооружениями. В этой связи я бы начал с Древлянки — район располагается выше по рельефу, ливневые стоки оттуда стекают в другие части Петрозаводска и скапливаются», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

По его мнению, сточную воду можно будет использовать для хозяйственных нужд.

«Нужно использовать ее — пусть даже в технических целях: для уборки города, полива деревьев и в других непищевых направлениях», — пояснил глава города.

Он также отметил, что строительство подобных сооружений не под силу только городскому и республиканскому бюджету.

«Необходимо рассматривать федеральную помощь, а, возможно, и участие крупного бизнеса в рамках государственно-частного партнерства или концессионного соглашения. Будем определять механизмы и возможные источники финансирования», — добавил Любарский.