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Мэр Петрозаводска: «Я вижу недоверие горожан»

Новости. Общество
16:42, 19 Ноября 2021
фото: © Vesti Karelia

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Власти Петрозаводска намерены вернуть доверие горожан к решениям администрации путем вовлечения общественности в публичное обсуждение всех вопросов жизни города.

Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1. Карелия» глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Я ощущаю, вижу некоторое недоверие горожан к тем публичным процессам, которые осуществляет власть. У них есть на то, наверное, все основания. С этой стороны мы можем рассматривать пример с кинотеатром „Калевала“, когда абсолютно несоответствующий действительности слух (о сносе кинотеатра — прим. ред.) зажег целое пламя дискуссий на эту тему… Нам бы все-таки хотелось это доверие вернуть. Через процедуру доступности, прозрачности, открытости мы должны побуждать горожан к тому, чтобы они участвовали в процессе обсуждения», — сказал Любарский.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-11-19 17:15:55
У "Калевалы" есть собственник.
Петрозаводская администрация тут не причем.
Земельный участок предназначен для объектов общественно-делового значения. Здание культурной ценности не представляет.
Назначение земельного участка в данном случае поменять не проблема.
Как собственник решит - так и будет.
родитель
2021-11-19 17:15:13
Недоверие не "некоторое", а тотальное. И исходит оно из Москвы до самых до окраин.
Hовый
2021-11-19 16:53:54
Либеральная тусовка при любом мэре лишь бы против.
Offff
2021-11-19 17:16:42
Hовый/социопат. Лдпровцы они такие..они только своих мэров любят . Правда трусливые педроссы , их не допускают к власти ЛДПР.
П.с. колготки не жмут? :)
Гость
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