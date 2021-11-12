Мэр Петрозаводска: «Я вижу недоверие горожан»

Власти Петрозаводска намерены вернуть доверие горожан к решениям администрации путем вовлечения общественности в публичное обсуждение всех вопросов жизни города.

Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1. Карелия» глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Я ощущаю, вижу некоторое недоверие горожан к тем публичным процессам, которые осуществляет власть. У них есть на то, наверное, все основания. С этой стороны мы можем рассматривать пример с кинотеатром „Калевала“, когда абсолютно несоответствующий действительности слух (о сносе кинотеатра — прим. ред.) зажег целое пламя дискуссий на эту тему… Нам бы все-таки хотелось это доверие вернуть. Через процедуру доступности, прозрачности, открытости мы должны побуждать горожан к тому, чтобы они участвовали в процессе обсуждения», — сказал Любарский.