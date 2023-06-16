Мэр Петрозаводска: «Какой-то клоун нашёл мой номер и пишет, чтобы я сдался в плен»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как его троллят в соцсетях.
По признанию мэра, он сам стал объектом одного из таких троллей.
«Сейчас какой-то клоун нашёл мой номер и пишет, чтобы я сдался в плен украинским военным», - рассказал Любарский на планерном совещании в мэрии.
Как Владимир Любарский отреагировал на тролля, что ответил на предложение неизвестного, читайте в материале «Московского Комсомольца в Карелии».
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