Мэр Петрозаводска назвал «мухой, раздутой до размера слона» жалобы на горячие батареи в квартирах

Глава Петрозаводска Владимир Любарский не видит проблемы в том, что в квартирах горожан могут быть слишком горячие батареи.

Свое мнение он высказал на сегодняшнем совещании в мэрии.

Любарский отреагировал на публикации в СМИ, что жители Петрозаводска жалуются на жару в квартирах. По его словам, температурные параметры на выходе из ТЭЦ соответствуют нормативным.

«Когда кому-то до горячей батареи не прикоснуться, при том, что температура теплоносителя в пределах нормы, это не является на самом деле проблемой. Это является мухой, раздутой до размер слона, средствами массовой информации, когда из одного сообщения делается проблема, не являющаяся глобальной. Давайте все-таки по земле ходить и не преувеличивать проблематику. Жарко — это не холодно», — заявил глава города.