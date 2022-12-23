Мэр Петрозаводска назвал победительницу конкурса по розыску снеговиков (ФОТО)

Победителем новогоднего конкурса стала жительница Петрозаводска, которая первая обнаружила снеговиков, установленных на улицах города.
Об этом рассказал мэр города Владимир Любарский.
Маргарита Колосова прислала в администрацию 5 селфи со снеговиками. Их надо было найти по фотографиям, которые глава города публиковал на своей странице Вконтакте.
Снеговиков установили в разных частях города, и участники конкурса должны были угадать место.
«Маргарита Колосова первой прислала пять снимков со снеговиками. Причем последнего обнаружила без подсказки», - пояснил Любарский.
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