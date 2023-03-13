Мэр Петрозаводска о покупке троллейбусов в лизинг: «Вкусный сыр не является бесплатным»

Администрация карельской столицы вынуждена заменять изношенные троллейбусы подержанной техникой из Санкт-Петербурга.

Власти Петрозаводска рассчитывают в 2023 году приобрести в лизинг десять троллейбусов. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Любарский, выступая 14 марта на совещании в правительстве Карелии, где обсуждалось социально-экономическое развитие республиканской столицы.

По словам Любарского, «вкусный сыр не является бесплатным», и объем ежегодных лизинговых платежей составит около ста миллионов рублей. Кроме того, десять новых машин не решат проблему износа троллейбусного парка: до конца нынешнего года в Петрозаводске планируется списать 11 старых троллейбусов, и городские власти намерены заменить их подержанной техникой из Санкт-Петербурга.