Мэр Петрозаводска объяснил, как потратят 1 млрд рублей, выделенных городу из бюджета Карелии

Власти Петрозаводска собираются потратить субсидию из республиканского бюджета в размере 1 млрд рублей в основном на транспортную реформу, ремонт и благоустройство.

Это следует из перечня мероприятий, опубликованного на странице главы города Владимира Любарского ВКонтакте.

Самую большую сумму из средств субсидии в размере 332,9 млн рублей планируется направить на транспортную реформу, которая предполагает изменение системы работы общественного транспорта.

Еще 187,3 млн рублей пойдет на благоустройство парков, скверов и других общественных территорий. Кроме того, деньги потратят на ремонт дорог и тротуаров, обустройство пешеходных дорожек, модернизацию уличного освещения и другие нужды.

По словам мэра, отдельные пункты из этого списка требуют более детального обсуждения.

«Например, об унификации элементов благоустройства — ограждений вдоль городских дорог. Одинаковые элементы проще изготавливать и менять в случае повреждения. С точки зрения технологичности — это наверно правильно. Но разные районы города каждый по-особому отличаются — на Перевалке или в Центре свой архитектурный облик — и его надо придерживаться. Другой вопрос, что элементы благоустройства должны быть крепкими, антивандальными и соответствовать запросам горожан», — добавил Любарский.