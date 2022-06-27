Мэр Петрозаводска объяснил, почему в большинстве домов до сих пор нет горячей воды

Горячая вода не вернулась 6 июля в большинство районов Петрозаводска из-за «воздушных пробок», заявил глава города Владимир Любарский.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«По информации из Карельского филиала ПАО „ТГК-1“ в ходе подключения горячего водоснабжения и выхода на требуемый гидравлический режим в тепловых сетях образовались воздушные пробки, что повлияло на работу насосного оборудования и необходимый уровень давления пока не достигнут, поэтому к потребителям, расположенным далеко от ТЭЦ, до настоящего времени горячая вода не вернулась. Весь персонал теплоснабжающей организации на рабочих местах и продолжает работать над устранением проблем с подключением потребителей», — объяснил Любарский.

Он заверил, что горячая вода вернётся в дома всех горожан, но «работа ещё займет какое-то время».

Сегодня утром Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила, что в течение дня продолжатся работы по подключению и регулировке параметров горячего водоснабжения в районах Перевалка, Железнодорожный, Древлянка, Кукковка, Голиковка, Зарека.