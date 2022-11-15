Мэр Петрозаводска объяснил, почему заявки населения на уборку снега выполняются не сразу

Подрядные организации выполняют заявки жителей Петрозаводска на очистку улиц от снега только после того, как сделают свою основную работу.

Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский на сегодняшнем совещании в администрации города.

По его словам, уборка по заявкам проводится на бесхозных территориях, которые не принадлежат муниципалитету. Эти заявки выполняются в порядке очередности и только после того, как подрядчики заканчивают уборку муниципальных территорий.

«Другого механизма у нас нет, поэтому не питайте иллюзий», — сказал Любарский.

Он также отметил, что в этом году администрация впервые выдела деньги на очистку таких «белых пятен» — раньше подрядчики вообще не занимались этой работой.