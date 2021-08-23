Мэр Петрозаводска объяснил потоп на площадке для выгула собак изменением «гидрологического режима территории»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что в карельской столице затопило площадку для выгула собак.

Владимир Любарский заявил, что подтопление площадки для выгула собак в Новодревлянском сквере в карельской столице объясняется ведущимися поблизости строительными работами. Об этом мэр города рассказал в соцсети.

«Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о затоплении площадки для выгула собак в Новодревлянском сквере. По соседству выросла новая школа и завершается строительство новой дороги — Оборонной улицы. Появление этих объектов изменило гидрологический режим территории», — пояснил он.

Любарский заявил, что поручил провести обследование территории и разобраться в причинах произошедшего.

Ранее сообщалось, что отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку.