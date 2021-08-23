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Мэр Петрозаводска объяснил потоп на площадке для выгула собак изменением «гидрологического режима территории»

Новости. Общество
17:57, 24 Августа 2021
фото: © Владимир Любарский

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что в карельской столице затопило площадку для выгула собак.

Владимир Любарский заявил, что подтопление площадки для выгула собак в Новодревлянском сквере в карельской столице объясняется ведущимися поблизости строительными работами. Об этом мэр города рассказал в соцсети.

«Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о затоплении площадки для выгула собак в Новодревлянском сквере. По соседству выросла новая школа и завершается строительство новой дороги — Оборонной улицы. Появление этих объектов изменило гидрологический режим территории», — пояснил он.

Любарский заявил, что поручил провести обследование территории и разобраться в причинах произошедшего.

Ранее сообщалось, что отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Улыбка
2021-08-24 20:06:21
Слушая наших "лидеров" ,порой, думаешь, вот блин, дОжили, такую лапшу нам ещё не вешали, тут уже и таблетки не помогут...
Кеша
2021-08-24 18:53:39
Иди в отставку, Володя , Виталика крышевать , больше пользы городу будет .
Os
2021-08-24 18:23:02
Кто мешает жителям окрестных домов приобрести в качестве питомцев ручных выдр и бобров?
Кеша
2021-08-24 18:35:25
Os, котов приведём , своего отдам , хитрый очень .
Кеша
2021-08-24 18:18:48
Один уже пояснил рост цен на продукты питания ростом цен в мире , несмортя на их снижение , Тут такой же экземпляр .
До чего ж они убогие , один к одному .
Вася
2021-08-24 17:51:54
Почему все сбежали в Финляндию, а обратно НИКОГО !!!
Кеша
2021-08-24 18:36:05
Вася, опасно здесь , бандиты кругом .
Вася
2021-08-24 17:47:48
Лучше бы пенсионерам раздали..
Гость
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