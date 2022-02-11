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Мэр Петрозаводска оценил возможность проведения общегородского референдума по теме развития Кургана

Новости. Общество
13:46, 16 Февраля 2022
фото: Людмила Корвякова / Столица на Онего

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С инициативой организации референдума к Владимиру Любарскому в ходе открытой дискуссии в Agriculture club обратилась лидер общественного движения в защиту Кургана Анастасия Неровная.

В Петрозаводске на площадке Agriculture club накануне прошла открытая дискуссия «Страсти по Кургану», участие в которой приняли глава города Владимир Любарский и общественница Анастасия Неровная.

Напомним, что власти планируют построить на любимом месте отдыха горожан кластер зимних видов спорта. А экоактивисты собирают подписи, чтобы не дать проекту осуществиться, так как подозревают, что будет срублено много деревьев, территорию обнесут забором, и обычные горожане, не смогут гулять на Кургане ни на лыжах, ни пешком. На сегодняшний день власти республики пообещали отказаться от строительства на Кургане лыжно-биатлонного комплекса и остановиться только на развитии лыжных трасс, однако не подкрепили эти намерения юридически, продолжая проектирование кластера. Что касается активистов, то они настаивают на прекращении проектирования объекта.

В ходе дебатов с мэром Петрозаводска организатор общественного движения в защиту Кургана Анастасия Неровная предложила провести общегородской референдум по вопросу развития этой территории, чтобы горожане сами выбрали, хотят ли они видеть на Кургане кластер зимних видов спорта, или общедоступное место отдыха и массового спорта.

В ответ Владимир Любарский заявил, что проведение городского референдума возможно, и даже назвал лучшее, по его мнению, время – сентябрь 2022 года.

«В Петрозаводске референдум по Кургану можно совместить с губернаторскими выборами, которые пройдут в сентябре 2022 года. Только не говорите потом, что мы специально так сделали, чтобы увеличить явку…».

Мэр так же высказал идею, что подобный референдум более эффективно и рационально провести в электронном формате, как происходит голосование по проектам благоустройства.

«Чтобы не связываться с опросными листами, лучше, конечно, перевести это в электронное поле».

При этом Владимир Любарский считает, что стороны не исчерпали все возможности прийти к общественному договору по Кургану без проведения референдума.

«Референдум будет означать, что мы не договорились. А я все-таки считаю, что мы не исчерпали такие возможности», - сказал Владимир Любарский, подчеркнув, что сам он является сторонником концепции создания на Кургане кластера зимних видов спорта, который будет доступен для всех горожан.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
экcперд
2022-02-16 14:34:25
Я тоже стихотворение сочинил. Называется " Цвет снега - коричневый ". Собачатникам посвящается.
кир
2022-02-16 14:32:46
Не верю в коллективный разум наших людей. Не способны выбирать или избираться.
тойво неулыба
2022-02-16 14:16:51
Краснокнижные лишайники теперь в безопасности.
карел
2022-02-16 14:12:33
Чепик не строит , Любарский строит , Парфенчиков молчит . Лебедь , рак и щука .
экcперд
2022-02-16 14:07:55
Командир в курсе куда этот персонаж за его спиной похаживает ?
карел
2022-02-16 14:19:13
экcперд, к Неровной ?
David .
2022-02-16 14:00:23
Кто платить будет за эти "референдумы"? Ты бы с таким рвением городской инфраструктурой занимался!НАМ твоя лыжная стрелялка не нужна!
карел
2022-02-16 14:14:02
David ., ему бы в этой жизни только потрындеть , работать не приучен , как и его командир .
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