Мэр Петрозаводска ответил на предположения о влиянии взрывов на повреждение фундамента школы

Капитальный ремонт школы № 3 в Петрозаводске потребовался из-за ошибок при проектировании.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» сообщил глава города Владимир Любарский.

Он ответил на вопрос о возможных причинах повреждения фундамента школы, расположенной в микрорайоне Ключевая.

«Есть много версий. В том числе, у меня Вконтакте граждане обсуждали, что взрывные работы, которые проводили на каменном карьере, как-то способствовали тому, что нарушилась целостность фундамента. Поговорил со специалистами. Они говорят, что изначально спорное было решение строить на таких относительно устойчивых почвах, так называемых плывунах. Необходимо было дополнительно укреплять фундамент с учетом тех условий, в которых велось строительство. Типовое решение. К сожалению, мы знаем, что и в советские времена не все блестело и сверкало и делалось качественно», — сказал Любарский.

По его словам, ремонт школы начнется в этом году.