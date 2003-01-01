Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

Инна Колыхматова рассказала о работе городского предприятия «Автоспецтранс», закупке новой техники и планах по обновлению контейнерных площадок.
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова ответила на вопросы горожан в прямом эфире «ЦУР объясняет». В этот раз в студии ЦУР Карелии обсудили актуальную тему — вывоз мусора и содержание контейнерных площадок в городе. На сегодняшний день вывозом мусора в Петрозаводске занимается Карельский экологический оператор (КЭО) и муниципальное предприятие «Автоспецтранс», над развитием которого активно работает городская администрация.
— Напомню, что с 2018 года в силу действующего законодательства в Республике Карелия определен один оператор, который имеет право осуществлять деятельность по уборке контейнерных площадок, по вывозу крупногабаритного мусора и ТКО — это Карельский экологический оператор. КЭО работает на всей территории республики, в том числе в Петрозаводске, и имеет право заключать договоры подряда и субподряда с разными организациями. Наше муниципальное предприятие «Автоспецтранс» работает по договору субподряда, ― пояснила глава Петрозаводска.
Сейчас определено шесть районов города, в которых ТКО вывозит «Автоспецтранс»: Древлянка, Перевалка, Зарека, Сулажгора, СКЗ, 5 поселок. Также предприятие вывозит крупногабаритный мусор на Древлянке Перевалке и Зареке. По словам Инны Колыхматовой, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы «Автоспецтранс» взял под свое крыло Голиковку и центр города.
— Мы видим большое количество обращений от горожан. Одним из решений было приобретение новой техники, чтобы усилить работу в тех районах, где сейчас работает «Автоспецтранс». Было закуплено пять мусоровозов и четыре ломовоза. Ломовозы, которые предназначены для вывоза крупногабаритного мусора, уже работают в городе, ― рассказала Инна Колыхматова.
Жители города также часто задают вопросы в соцсетях о том, когда будет обновление контейнерных площадок в городе. Инна Колыхматова рассказала о планах.
— Мы понимаем, какие контейнерные площадки нужно обновлять. Главное, чтобы они были функциональными и удобными. В сентябре мы предусмотрели денежные средства на сессии Петросовета, оформили и получили согласование в Минфине. Это будет бюджетный кредит под 1%. Мы берем 10 миллионов для того, чтобы постепенно в городе поменять контейнерные площадки, ― сказала мэр Петрозаводска во время эфира.
Посмотреть эфир полностью можно здесь.