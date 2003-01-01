Мэр Петрозаводска ответит на вопросы в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Трансляция пройдет 30 сентября в 12.00

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова ответит на вопросы горожан в прямом эфире «ЦУР объясняет». Речь пойдет о вывозе мусора, а именно мэр города расскажет о развитии городского предприятия «Автоспецтранс», о расширении территории его обслуживания, а также о приобретении новой спецтехники: мусоровозов и ломовозов.

Трансляция пройдет 30 сентября в 12:00. Посмотреть и задать вопросы можно на странице Инны Колыхматовой.

Напомним, что в начале сентября глава Петрозаводска приняла участие в эфире проекта «ЦУР объясняет», где рассказала о капитальном и текущем ремонте школ и детских садов города, а также о дополнительном образовании, привлечении новых кадров и поддержке педагогов.