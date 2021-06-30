Мэр Петрозаводска пообещал построить новый спортивный объект на месте бывшей спортшколы на Варкауса

Участок, где располагается заброшенное здание бывшей спортшколы на набережной Варкауса, останется зоной спортивного значения, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

По словам Любарского, члены комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генплан поддержали предложение депутата Петросовета Павла Сандберга об установлении зоны спортивного назначения на участке, где располагается старое здание бывшей спортшколы № 6.

«Продавать его не будем. Сейчас готовится рабочая документация на снос опасного руинированного объекта. После этого будем искать возможности и финансирование для проектирования и строительства спортивного объекта на этой территории», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Ранее глава Петрозаводска рассказал о двух вариантах решения по заброшенному зданию бывшей спортивной школы на набережной Варкауса — снести здание или продать его вместе с земельным участком.

«Для демонтажа конструкции необходимо заказать и разработать проектно-сметную документацию, изыскать немалую сумму на снос. Это лишняя трата бюджетных денег. Продажа участка принесла бы дополнительные средства для решения многих насущных городских вопросов», — писал Любарский.