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Мэр Петрозаводска пообещал построить новый спортивный объект на месте бывшей спортшколы на Варкауса

Новости. Общество
15:24, 30 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Участок, где располагается заброшенное здание бывшей спортшколы на набережной Варкауса, останется зоной спортивного значения, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

По словам Любарского, члены комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генплан поддержали предложение депутата Петросовета Павла Сандберга об установлении зоны спортивного назначения на участке, где располагается старое здание бывшей спортшколы № 6.

«Продавать его не будем. Сейчас готовится рабочая документация на снос опасного руинированного объекта. После этого будем искать возможности и финансирование для проектирования и строительства спортивного объекта на этой территории», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Ранее глава Петрозаводска рассказал о двух вариантах решения по заброшенному зданию бывшей спортивной школы на набережной Варкауса — снести здание или продать его вместе с земельным участком.

«Для демонтажа конструкции необходимо заказать и разработать проектно-сметную документацию, изыскать немалую сумму на снос. Это лишняя трата бюджетных денег. Продажа участка принесла бы дополнительные средства для решения многих насущных городских вопросов», — писал Любарский.

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Комментарии

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Goxa
2021-06-30 16:43:06
САНАвский дом там будет скоро, вот увидите.
Изя
2021-06-30 15:55:20
Самокато , каякодром надо строить . не иначе )))
юнипер95
2021-06-30 15:49:02
ага, мэр видимо не в курсе, что там скоро будет построено....жители близлежащих домов могут запастить валерьянкой
Os
2021-06-30 15:29:11
На Древлянке ФОК уже построили.
Гость
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