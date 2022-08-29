Мэр Петрозаводска порадовался рекордному числу участников «Кросса нации» на набережной (ФОТО)

Спортивный праздник «Кросс нации — 2022», который прошел сегодня в Петрозаводске, собрал более 800 жителей города.
Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
«Скажу как свидетель и непосредственный участник сегодняшнего события: такого количества физкультурников всех возрастов наша набережная не собирала уже давно», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.
На «Кроссе нации-2022» горожане приняли участие в забегах на разные дистанции.
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