Мэр Петрозаводска порадовался рекордному числу участников «Кросса нации» на набережной (ФОТО)

Спортивный праздник «Кросс нации — 2022», который прошел сегодня в Петрозаводске, собрал более 800 жителей города.

Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Скажу как свидетель и непосредственный участник сегодняшнего события: такого количества физкультурников всех возрастов наша набережная не собирала уже давно», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

На «Кроссе нации-2022» горожане приняли участие в забегах на разные дистанции.