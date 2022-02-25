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Мэр Петрозаводска предупредил о планах «маршрутчиков» резко взвинтить цены на проезд

Новости. Общество
21:43, 02 Марта 2022
фото: Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

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Проезд в пассажирских автобусах в Петрозаводске с 15 марта может вырасти до 48 и даже 50 рублей.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский, назвав такой рост «беспрецедентным».

«Уже 15 марта тариф за проезд на маршрутах № 2, 5, 8, 21, 22, 4, 14, 12, 10, 19 должен вырасти до 48 рублей. А на маршрутах № 17, 27 и 29 — до 50 рублей», — рассказал мэр.

Он пояснил, что по действующему законодательству автоперевозчики не обязаны спрашивать у властей разрешения на повышение стоимости проезда.

«Какие бы ни были сложности у перевозчиков — населению все равно сложнее. С такими цифрами мы согласиться не можем. Инструментов влияния на ситуацию у мэрии немного — мы это не раз обсуждали. Завтра направим обращение в УФАС, пригласим перевозчиков на разговор. Рассчитываю на поддержку органов прокуратуры, ГИБДД, Минтранса, других уполномоченных органов. Видимо, придётся возвращаться к инструменту консолидированного влияния на перевозчиков — безусловно, в рамках действующего законодательства. Понимаю, что проверки на маршрутах доставят неудобства и пассажирам, но, похоже, что без этого не обойтись», — добавил глава города.

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