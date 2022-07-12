Мэр Петрозаводска придумал, как избавиться от заторов на дороге в сторону Лососинного

Владимир Любарский рассказал, что нужно сделать, чтобы не было "пробки" на выезде из города в сторону Лососинного и обратно.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что в минувший вторник, 12 июля, вечером на въезде в город со стороны Лососинного образовалась большая «пробка».

По словам мэра, заторы возникает из-за особенной работы светофора «Светофор на пересечении улицы Оборонной и Лососинского шоссе настроен так, чтобы разгрузить выезды от прилегающих жилых районов», — отметил Любарский.

Весной для беспрепятственного проезда дачников Управление автодороги переключало светофор в режим выходного дня.

А сегодня, в жаркую погоду, по словам Владимира Любарского, горожане массово отправились в Лососинное, Машезеро, Шапшезеро, поток автомобилей увеличился, и вновь стали образовываться заторы.

«Обратились к коллегам из Управтодора с просьбой оставить „выходной“ режим работы светофора на летнее время», — сообщил глава Петрозаводска и сразу предупредил, что о полном отключении светофора не может быть и речи, потому что это создаст предпосылки для аварий.