Мэр Петрозаводска придумал, кто обязан следить за уборкой собачьих экскрементов

Глава Петрозаводска Владимир Любарский считает, что наказывать владельцев собак, которые гадят на газонах, должны подрядные организации.

Об этом мэр написал на своей странице ВКонтакте

«На мой взгляд, следить за исполнением нормативов по содержанию и выгулу домашних животных должна не полиция — у нее и своей работы хватает, а подрядные организации, которые смогут выписывать штрафы, в том числе тем владельцам собак, у которых при себе во время выгула питомцев не окажется средств гигиены: одноразовых пакетов», — пояснил Любарский.

Он также напомнил, что действующее федеральное законодательство не предусматривает наказание для владельцев собак, а республиканские и муниципальные власти не вправе самостоятельно устанавливать нормы ответственности.

«В администрации города уже формируется рабочая группа с привлечением общественников и зоозащитников, которая обсудит правила отлова, содержания и выгула домашних животных. Считаю, что совместными усилиями мы должны выработать свои предложения по подготовке правовой базы, предусматривающей административное наказание для владельцев собак, нарушающих правила благоустройства города», — добавил мэр города.