Мэр Петрозаводска пришел в Telegram вслед за Прилепиным

Владимир Любарский завел канал в популярном мессенджере.

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский запустил своей канал в мессенджере Telegram. В своей первой записи градоначальник сообщил, что пришел на новую для себя платформу «вслед за интересными людьми».

Одним из них Любарский назвал писателя Захара Прилепина. Как написал мэр Петрозаводска, для него знакомство с творчеством Прилепина началось романа «Патология». «Прочитав роман „Патология“, героями которого стали спецназовцы-участники войны в Чечне, я сразу понял, что его автор — наш человек, что он настоящий», — признался градоначальник своим подписчикам.