Мэр Петрозаводска признался, что ему приятно слышать слова благодарности за уборку города от снега

Глава Петрозаводска Владимир Любарский считает, что ситуация с уборкой улиц от снега начала улучшаться, и это заметили горожане.

«В последние дни среди действительно большого количества негативных сообщений об уборке стал получать слова благодарности, фото и видео работающей техники. И это приятно. Это не говорит о нашей успокоенности, о том, что все в городе хорошо. Но сегодня определенно можно сказать о том, что ситуация сдвинулась с мертвой точки», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

По его словам, за 4 ночи с улиц города было убрано дополнительно более 10 тысяч тонн снега.



