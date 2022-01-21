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Мэр Петрозаводска признался, что ему приятно слышать слова благодарности за уборку города от снега

Новости. Общество
10:11, 22 Января 2022
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский считает, что ситуация с уборкой улиц от снега начала улучшаться, и это заметили горожане.

«В последние дни среди действительно большого количества негативных сообщений об уборке стал получать слова благодарности, фото и видео работающей техники. И это приятно. Это не говорит о нашей успокоенности, о том, что все в городе хорошо. Но сегодня определенно можно сказать о том, что ситуация сдвинулась с мертвой точки», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

По его словам, за 4 ночи с улиц города было убрано дополнительно более 10 тысяч тонн снега.

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Комментарии

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prostor
2022-01-22 11:43:17
Простите где хорошая уборка снега??? Если говорить о городе в целом???
goo
2022-01-22 11:34:49
Из 10 тысяч тонн на счету мадам Дрейзис не меньше трети.
кир
2022-01-22 11:17:31
Что вы хотите? Обычная, типовая жизнь в России и другой не будет.
Ваня
2022-01-22 11:07:49
Себя не похвалишь . никто не похвалит , немолодец .
Михаил Голубев
2022-01-22 11:07:20
А клюв Кира где? Почему ещё не сунул его сюда?
dikas
2022-01-22 10:55:06
Что значит, по его словам?Эти 10 тонн
наверное взвесили и задокументировали. Скажем спасибо,этим самоотверженным, ночныму снегоуборщикам .Они борятся с массами,в то время как горожане спят в своих тёплых постелях.
Ваня
2022-01-22 11:07:04
dikas, предлагаете наоборот , чинушам спать ?
Изя
2022-01-22 10:44:27
Тролли где ? Почему не восхваляют чиновника ? )))
Teатральный критик
2022-01-22 10:41:51
При ширшиной такого не было. Только пятничные отчеты фрау эмми на видео снимала и своим спонсорам отправляла для отчетности.
Гражданин
2022-01-22 10:34:11
Действительно смешно. Начали работать в конце зимы.
А в чем достижение ? Стали вывозить снег с центральных дорог.
Тротуары в конце марта как в сказке превратятся в болота и озера. 20-21 января снова стали днями ужаса для водителей не на центральных улицах - там где не убирают.
Экспeрд
2022-01-22 11:15:24
Гражданин, в конце зимы ? Календарь себе купи. Или " Синичкины рассказы " Пришвина хотя бы.
Гость
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