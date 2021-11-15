Мэр Петрозаводска призвал горожан не выливать недовольство QR-кодами на воспитателей детсадов

Работники детских садов в Карелии с 1 декабря будут обязаны требовать у родителей QR-коды, мэр Петрозаводска призвал их «вести себя корректно».

С таким обращением к горожанам глава столицы Карелии Владимир Любарский выступил сегодняшнем совещании в администрации.

«Уважаемые горожане, будьте добры, помните, пожалуйста, о том, что руководители детских садов, воспитатели, все работники детских садов — это те, кто вместе с вами делят нелегкое бремя ухода за вашим ребенком. Когда вы на работе, они заменяют ему и мать и отца, гуляют, кормят, учат… Есть напряженность, связанная с введением противоэпидемиологических мер, есть психологическая усталость, есть иногда недопонимание. Убедительная просьба — не переносите, пожалуйста, эту проблематику на плечи тех, кто исполняет нормативно-правовые акты, введенные свыше. Ни воспитатель, ни руководитель детского сада, ни в коем случае не виноват, если у вас образовалось какое-то недопонимание или невосприятие то или иного нормативного акта… В детском саду ведите себя корректно по отношению к тем, кто ухаживает за вашими детьми», — сказал Любарский.