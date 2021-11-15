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Мэр Петрозаводска призвал горожан не выливать недовольство QR-кодами на воспитателей детсадов

Новости. Общество
11:51, 29 Ноября 2021
фото: © Вести. Карелия, кадр телеэфира

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Работники детских садов в Карелии с 1 декабря будут обязаны требовать у родителей QR-коды, мэр Петрозаводска призвал их «вести себя корректно».

С таким обращением к горожанам глава столицы Карелии Владимир Любарский выступил сегодняшнем совещании в администрации.              

«Уважаемые горожане, будьте добры, помните, пожалуйста, о том, что руководители детских садов, воспитатели, все работники детских садов — это те, кто вместе с вами делят нелегкое бремя ухода за вашим ребенком. Когда вы на работе, они заменяют ему и мать и отца, гуляют, кормят, учат… Есть напряженность, связанная с введением противоэпидемиологических мер, есть психологическая усталость, есть иногда недопонимание. Убедительная просьба — не переносите, пожалуйста, эту проблематику на плечи тех, кто исполняет нормативно-правовые акты, введенные свыше. Ни воспитатель, ни руководитель детского сада, ни в коем случае не виноват, если у вас образовалось какое-то недопонимание или невосприятие то или иного нормативного акта… В детском саду ведите себя корректно по отношению к тем, кто ухаживает за вашими детьми», — сказал Любарский.

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Комментарии

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карел
2021-11-29 13:00:11
Понятно , зло что не в садиках сидит , а в мэрии хромает и выше праздники празднует .
кир
2021-11-29 12:41:41
Наш человек не любит любого начальника. Это в крови и уже в генетике. :)
EventVK
2021-11-29 12:34:25
Это бред! Воспитателей никто и не винит, наоборот их лелеют и жалеют, и так работать не кому, а тут еще эти "куры".. Вина лишь на том, кто все это решил ввести. До 1 декабря есть время, одумайся!
Саныч
2021-11-29 12:28:11
Да и правда. Зачем ругаться на работников детских садов? Ругайте власти, первопричина глупости там.
Гражданин
2021-11-29 12:13:03
Может тогда господин мэр сможет объяснить логику введения Qr-кодов. Просто логического объяснения люди не получили !
Еще раз повторюсь: Есть привитые и непривитые родители, одних пускают в здание других нет, но дети общаются в группе все вместе.
Далее, все родители, привитые и не привитые ходят в продуктовые магазины.
Часть родителей с одной группы дружат семьями, а среди них есть привитые и не привитые.
Вирусы разносят как привитые так и не привитые.
В чем логика введения данных Qr-кодов ?
карел
2021-11-29 13:01:17
Гражданин, бредит в угоду обезбашенному командиру .
ssg
2021-11-29 12:23:42
Гражданин, логика в том, чтобы заставить людей прививаться
Гражданин
2021-11-29 12:37:11
ssg, есть Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 года N 825. Там указан перечень специальностей кому обязательно необходимо прививаться.
Лично я не вхожу в данный перечень, но я привился.
Тут дело каждого гражданина.
И вывод - нас всех, вернее всех непривитых - принуждают !
кир
2021-11-29 12:21:14
Гражданин, когда и где была в России логика?
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