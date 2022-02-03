Мэр Петрозаводска призвал не отнимать у нового поколения надежду на большую спортивную жизнь

Глава столицы Карелии Владимир Любарский посмотрел церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине, расстроился и вспомнил о Кургане.

Городской глава, наблюдая за грандиозной церемонией открытия зимней Олимпиады в Пекине, признался, что ему немного обидно, что на этот раз в традиционных для нас-северян видах спорта мы не увидим наших земляков, воспитанников спортивных школ Петрозаводска и республики. Об этом Владимир Любарский пишет на своей странице в соцсети.

«Обидно еще и потому что Карелия — это родина выдающихся лыжников, олимпийских чемпионов — лучших в мире Федора Терентьева, Ларисы Лазутиной, Евгении Медведевой, призеров Олимпийских зимних игр Николая Гусакова и Владимира Драчева. Помните, как в 2006 году на Олимпиаде в Турине мы с замиранием сердца следили за полетом Евгении Медведевой по чемпионской лыжне. Ее заключительный этап в эстафетной гонке 4×5 километров принес нам тогда Олимпийское золото. И ведь все это было совсем недавно», — констатирует глава Петрозаводска.

По словам Владимира Любарского, для того чтобы воспитать новую смену победителей, необходимо соблюдать два условия: нужна поддержка массового спорта, чтобы находить таланты и также не обойтись без соответствующей инфраструктуры: качественных трасс и стадионов, чтобы эти таланты развивать.

По мнению мэра, сейчас у государства появилась возможность поддержать спорт как массовый, так и высоких достижений.

«И наша задача воспользоваться ей. Наш долг подарить шанс на большое спортивное будущее тем, кто пока еще делает на лыжне свои первые шаги. О решении этой задачи, на мой взгляд, не должны забывать и участники разговора в „Точке кипения“, на котором будут обсуждаться перспективы развития зимних видов спорта на Кургане. Второе заседание рабочей группы должно быть посвящено обсуждению вопросов, заданных общественниками на встрече в РСК „Курган“, состоявшейся еще 20 января», — напомнил глава города.

Любарский считает, что Общественный совет по развитию РСК «Курган», который создан при Центре спортивной подготовки Карелии сумеет обобщить и учесть все поступающие от общественников и спортсменов предложения.

«Но, мы будем неправы, если в полемическом задоре отнимем у нового поколения петрозаводчан надежду на большую спортивную жизнь, уже сейчас прямо на старте, просто сказав: нет, ни лыжи, ни биатлон нам не нужны, нам не до этого — есть и другие заботы», — пишет мэр Петрозаводска.

По мнению главы города, нам нужны и наши городские парки, и скверы. Нам нужен и массовый спорт, и новые стадионы, и высококлассные беговые трассы. Нам нужны и новые победы, и Олимпийской золото.

«Мы имеем право на мечту. В том числе на мечту услышать гимн России, который будут исполнять в честь наших чемпионов, которые выросли здесь у нас, на Кургане», — подытожил Любарский.

Напомним, 4 февраля, в 17:00 состоится второе заседание рабочей группы по вопросам строительства кластера для развития зимних видов спорта в Петрозаводске. Прямая трансляция будет организована в группе министерства образования и спорта республики.