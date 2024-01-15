Мэр Петрозаводска призвала горожан соблюдать правила безопасности в крещенские купания

Окунуться в освященную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января.

Глава Петрозаводска в личном профиле рассказала о подготовке к крещенским купаниям.

По словам Инны Колыхматовой, окунуться в освященную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января с 23.00 до 03.00. Купель будет организована в районе памятника Петру I на Онежской набережной. Проводит мероприятие Отдельское казачье общество Карелии.



Организаторы 18 января в 18 часов приглашают желающих оказать посильную помощь в установке купели и палаток. Дополнительная информация по телефону 78-01-11.





Градоначальница напомнила о необходимости соблюдения при купании правил безопасности и подчеркнула, что в других местах неорганизованные купания запрещены.



Напомним, в связи с проведением крещенских купаний в городе изменится схема движения транспорта.