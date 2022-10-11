Мэр Петрозаводска распорядился объяснить населению, какие деревья рубят в парке «Ямка»

Результаты обследования зеленых насаждений, которые вырубаются в парке «Ямка» в Петрозаводске, должны убедить жителей, что эти рубки не затрагивают хорошие деревья.

Распоряжение провести разъяснительную работу с населением дал на сегодняшнем совещании в администрации глава города Владимир Любарский.

Он напомнил, что раньше были случаи, когда при благоустройстве по ошибке вырубались ценные деревья, поэтому сейчас этого нельзя допустить.

«Хотелось бы, чтобы не только мы, но и представители активной общественности убедились, что здесь никакой ошибки нет», — сказал Любарский.