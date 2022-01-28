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Мэр Петрозаводска рассказал, как победить тролля в интернете

Новости. Общество
13:20, 29 Января 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский объяснил, зачем он рассказывает о личном в Сети, и поделился мнением о борьбе с интернет-троллями.

Владимир Любарский призвал читателей его страницы не поддаваться на провокации сетевых троллей, а также посоветовал жаловаться на них администрации соцсети. Об этом мэр Петрозаводска написал очередной пост.

«Хочу призвать всех своих подписчиков к вежливости и взаимоуважению. Под постами, бывает, разворачиваются нешуточные дискуссии. Прошу вас не опускаться до взаимных оскорблений. Помните еще и о троллях: у таких анонимов главная цель — вывести собеседника из себя. Не поддавайтесь и не принимайте близко к сердцу. Если вы видите, что на моей странице в беседе с вами кто-то переходит границы дозволенного, пожалуйтесь на него в администрацию соцсети. Самостоятельно заниматься фильтрацией не могу: начну — утону!», — объяснил он.

Также Любарский заявил, что планирует продолжать сообщать читателям своей страницы о личных делах. Мэр не намерен ограничиваться информационными сводками о своей работе.

«Изначально моя страница позиционировалась как личная. Пишу о том, что меня волнует, пишу о том, что важно и в целом городу, и мне в частности. Работа главы Петрозаводска занимает большую часть моей теперешней жизни, и конечно, постов о работе здесь больше остальных. Но делиться впечатлениями о прочитанных книгах, о просмотренных фильмах, рассказывать о своих увлечениях и наблюдениях я продолжу. Уж не обессудьте: я такой же пользователь соцсетей, как и вы», — заявил он.

Ранее Любарский написал стихотворение про скорую победу над травмой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2022-01-29 13:47:48
Нельзя не согласиться. Но я бы на его месте сделал 2 страницы - личную и рабочую.
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