Мэр Петрозаводска рассказал, как реагировать на «новые вызовы и новые возможности»

Форум «Петрозаводск: вызовы и возможности» прошел в столице Карелии.

В нем участвовали представители бизнеса и власти, деятели культуры, общественники и активная молодежь.

На открытии форума выступил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Парадигмы мира изменяются, вместе с ними меняются и модели рациональной деятельности. Современный Петрозаводск также участник всех процессов. Будущее города в наших руках, всех без исключения. Сегодня мы вместе творим историю города. И успехи, и достижения, и, конечно, ошибки (и они бывают) — это общие для нас обсуждения, споры, смыслы. Логика проста — главное, действовать. И тогда и новые вызовы, и новые возможности будут работать на общее для всех благо», — сказал Любарский.

На форуме работали тематические площадки «Молодежь», «Туристический потенциал», «Город у воды», «Будущее города», где обсуждались различные проекты по развитию Петрозаводска.

«Многие концепции были очень предметны. Например, трек „Индивидуальность города“, который победил в условном состязании, предлагал конкретные решения для развития микрорайонов Петрозаводска. Отшлифуем их с коллегами и инициаторами и представим горожанам в виде четких планов. Уверен, через некоторое время будет что показать», — написал мэр на своей странице Вконтакте после заверщения форума.