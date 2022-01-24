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Мэр Петрозаводска рассказал, какие школы города ждет капремонт

Новости. Общество
09:56, 25 Января 2022
фото: © Евгений Софронеев / ТАСС

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что несколько городских школ получили средства на проведение капитального ремонта.

Федеральные средства направлены на капитальный ремонт школ № 9, 14, 20 и 25. Об этом заявил в соцсети Владимир Любарский. Он пояснил, что в данный список вошли школы, в которых для ремонта уже была подготовлена база документов.

«Вы закономерно спрашиваете, почему в этот список не попала школа № 3. Поясняю: к моменту оформления заявки на включение в федеральную программу у этих четырех школ уже была готова проектно-сметная документация. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания школы № 3 завершается сейчас, в самое ближайшее время подрядчик должен представить документы в государственную экспертизу. После получения заключения будем изыскивать средства на проведение самих работ», — сказал Любарский.

Он пояснил, что ремонт в школе № 3 потребует изменений в учебном процессе.

«Это здание 1976 года постройки на Ключевой очень давно нуждается в капитальном ремонте. Но уже сейчас понятно, что за одни летние каникулы необходимые работы не провести. Для капитального ремонта требуется перераспределить учеников по зданиям других школ Ключевой и Кукковки. В таких временных условиях школа встретит новый учебный год. Это не означает, что учебный процесс остановится: все ученики получат необходимый объем знаний, но привычные маршруты придется скорректировать», — заявил мэр.

Ранее сообщалось, что Карелия получит почти 1,5 млрд рублей на капремонт школ.

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