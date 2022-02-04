Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм

Глава столицы Карелии Владимир Любарский поделился своими воспоминаниями о барах и барменах.

Владимир Любарский не прошел мимо Дня бармена, который отмечался в минувшее воскресенье.

«В общем, хотел поделиться некоторыми воспоминаниями о субкультуре, которая некогда существовала в СССР и затем растворилась вместе с перестройкой и всем, что ей сопутствовало. Речь о барах и барменах», — пишет глава города на своей странице в соцсети.

По мнению Любарского, самым ярким примером этой уникальной субкультуры в Петрозаводске был бар, нашедший свой приют в том же здании, что и кинотеатр «Калевала».

«Вход был с обратной стороны — если зайти с улицы в одноимённый ресторан, то на первом этаже можно было попасть в небольшой уютный бар. Он бы так и остался в моей памяти просто уютным, но, как известно, человек красит место, а не место красит человека. Таким человеком был бармен по имени Валерий. Если не ошибаюсь, звали его Валерий Каллиевич (?)» — вспоминает мэр.

«Запомнился один забавный эпизод. Заходим мы как-то в „Калевалу“ с моим одношкольником Андреем Цунским. Я был не низкого роста, но Андрей того выше, выглядел старше своих лет, с ним даже в вино-водочный отдел, наверное, можно было бы сходить, не то, что в „Калевалу“. Время было раннее. Ну как раннее, первая половина дня — бары и в те времена с 8 утра не работали. Помимо роста и черт лица Андрею было присуще нечто неуловимо-довлатовское. Как у творческой личности, пришедшей к источнику утреннего вдохновения после глубокого творческого похмелья. Творческой личностью он был уже тогда, похмелья не было — а было все же нечто неуловимое, позволяющее предположить, что в заказе будет что-то покрепче Цитрусового. Так оно и случилось. Далее имеет место эпизод, казалось бы, не значащий абсолютно ничего, но вот засел в памяти гвоздем, не утратив красок за все эти годы. Подошли к стойке, поздоровались, Валера приветливо улыбнулся. Андрей хмуро заказал что-то там (бутерброд что ли) и совсем уже сурово-сердито выдохнул — И сто грамм!» — пишет глава Петрозаводска.

Подробнее читайте здесь.