Мэр Петрозаводска рассказал о наледи на улицах на месте коммунальных аварий

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что на улицах города тротуары и дороги стали скользкими после коммунальных аварий.

Владимир Любарский заявил о большом числе обращений от жителей Ключевой, где в среду произошла авария на пожарном гидранте. Водоканал устранил ее последствия. При этом мэр сообщил в соцсети, что дороги стали скользкими на месте аварии.

«Из-за морозов на проезжей части, тротуаре, остановке и пешеходном переходе образовалась наледь. И если проезжую часть убрали тяжелой техникой и обработали реагентами довольно оперативно, то с качеством уборки пешеходной инфраструктуры возникли проблемы. И это подтверждают поступившие в мой адрес многочисленные обращения. Такого быть, конечно, не должно! Сегодня вновь отправил „ТехРент“ на место», — рассказал Любарский.

Мэр сообщил, что похожая ситуация с образованием льда обнаружена и на Перевалке.

«В районе пересечения Лесного проспекта и Ругозерского переулка рано утром произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. Поврежденный участок отключили. При этом потребители последствий не заметили — холодное водоснабжение переключили на резервную схему. На участок также направим силы „ТехРента“ во избежание образования наледи», — рассказал Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что участок поврежденного водопровода в районе Лесного проспекта перекрыт, на проезжей части — скопление воды.