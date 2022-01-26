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Мэр Петрозаводска рассказал, зачем планируется расширение дороги на Университетской улице

Новости. Общество
13:38, 27 Января 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о целях, которые преследует мэрия города, расширяя Университетскую улицу до четырех полос.

Университетская улица в Петрозаводске будет расширена до четырех полос. Эти планы городских властей вызвали возмущение местных жителей. Об этом заявил в соцсети Владимир Любарский.

«Порой наши планы по развитию дорожной сети спотыкаются о мнение горожан, которые привыкли к своему району и боятся менять его внешний вид. Такая ситуация, например, сложилась на улице Университетской, ряд жителей которой не согласен с ее расширением с двух до четырех полос», — рассказал он.

Любарский заявил, что расширение улицы необходимо, поскольку территория города активно застраивается.

«Уже сегодня вокруг улицы Университетской активно развивается строительство — там есть и многоквартирные дома, и частная застройка. А вскоре появится и новый район „Равновесие“, в котором будут проживать еще почти три тысячи человек. Конечно, все это повысит нагрузку на дорожную сеть», — сообщил Любарский.

«Если мы не хотим, чтобы ситуация с пробками на Университетской повторяла историю со Скандинавией и Древлянкой-7, действовать нужно уже сейчас. Более того, в наших планах продлить улицу Попова до Университетской, которая в соответствии с Генпланом в свою очередь должна быть соединена с Суоярвским шоссе. По итогу Университетская больше не будет тупиковой улицей. Все это повысит транспортную доступность районов, облегчит жизнь местному населению: многим, например, не придется возить своих детей в садики и школы по загруженному Лесному проспекту — с Университетской можно будет сразу попасть на Попова. Ну, а жители Древлянки без труда доберутся до бассейна, университета и будущего атлетического центра. Целесообразность проекта очевидна», — заявил мэр Петрозаводска.

 

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