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Мэр Петрозаводска решает, как лучше всего поддержать волонтеров

Новости. Общество
08:05, 08 Декабря 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский считает, что добровольцы нуждаются в поддержке труда.

Владимир Любарский провел встречу с добровольцами. Волонтеры и мэр обсудили пути сотрудничества. Об этом Любарский рассказал в соцсети.

«Отдельно проговорили возможность упрощения взаимодействия волонтеров с муниципальными организациями, обсудили усиление информационного обмена, необходимость проведения семинара для руководителей образовательных организаций. Ведь не все выпускники школ и их педагоги знают о том, что верифицированные волонтеры, подтвердившие свою работу, могут претендовать на дополнительные баллы при зачислении в разные вузы России», — заявил Любарский.

Мэр Петрозаводска также сообщил о необходимости стимулирования волонтеров.

«Ну и, безусловно, есть смысл дополнительно подумать о поощрении для тех, кто трудится на благо общества — это может быть бесплатное посещение наших учреждений культуры, отдельная добровольческая премия или даже грантовая поддержка ресурсных центров. В общем, нам с коллегами есть, о чем подумать», — сказал Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев в Карелии.

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Комментарии

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Саныч
2021-12-08 10:58:27
Да будет так.
Горожанин
2021-12-08 09:49:34
Правильно. Любой труд должен быть вознагражден. Не обязательно деньгами.
Гость
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