Мэр Петрозаводска решает, как лучше всего поддержать волонтеров

Глава столицы Карелии Владимир Любарский считает, что добровольцы нуждаются в поддержке труда.

Владимир Любарский провел встречу с добровольцами. Волонтеры и мэр обсудили пути сотрудничества. Об этом Любарский рассказал в соцсети.

«Отдельно проговорили возможность упрощения взаимодействия волонтеров с муниципальными организациями, обсудили усиление информационного обмена, необходимость проведения семинара для руководителей образовательных организаций. Ведь не все выпускники школ и их педагоги знают о том, что верифицированные волонтеры, подтвердившие свою работу, могут претендовать на дополнительные баллы при зачислении в разные вузы России», — заявил Любарский.

Мэр Петрозаводска также сообщил о необходимости стимулирования волонтеров.

«Ну и, безусловно, есть смысл дополнительно подумать о поощрении для тех, кто трудится на благо общества — это может быть бесплатное посещение наших учреждений культуры, отдельная добровольческая премия или даже грантовая поддержка ресурсных центров. В общем, нам с коллегами есть, о чем подумать», — сказал Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев в Карелии.