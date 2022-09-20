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Мэр Петрозаводска связал открытие магазина с романтическими воспоминаниями об Острове Свободы

Новости. Общество
11:23, 21 Сентября 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Открытие после реконструкции магазина в центре Петрозаводска навело мэра города Владимира Любарского на воспоминания о Кубе.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте после возвращения с открытия обновленного магазина на улице Анохина.

«В моем детстве, выпавшем на 70-е годы прошлого столетия, универсам на Анохина, 37 был самым большим продуктовым магазином… Наша семья жила неподалеку, в доме на Горького, так что в магазине на Анохина нам доводилось бывать регулярно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно с ним у меня связано немало воспоминаний.  А в каком-то смысле этот крупнейший универсам нашего района стал для меня окном в большой мир», — написал Любарский.

Он вспомнил, о товарах с Кубы, которые были в ассортименте этого магазина.

«Как вы знаете, Советский Союз поддерживал торговые и культурные связи со множеством дружественных стран — одной из которых был остров Куба, остров Свободы. Думаю, нет смысла объяснять, что эти слова значили тогда в нашей стране. В них была и революционная романтика, которая уже уходила из нашей жизни, и слышался ветер приключений.  Кубой увлекались. Новости о ее борьбе с империализмом постоянно присутствовали в СМИ. Существовал целый журнал „Куба“ — его подписчицей была и моя бабушка.  Но романтика была не единственной статьей экспорта Кубы в нашу страну. В Советский Союз поступали и другие товары, которые можно было найти и в универсаме на Анохина.  Так, однажды я увидел на прилавке яркую упаковку кубинских Сигар и уговорил отца купить одну на пробу. Отец уступил моему напору и кое-как выкурил ее — вообще он никогда курящим не был, но, видимо, тоже купился на кубинский антураж.  Сейчас многое изменилось: ассортимент, правила торговли. Но магазин на Анохина, 37 работает», — добавил мэр города.

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