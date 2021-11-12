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Мэр Петрозаводска упражняется в стихосложении

Новости. Общество
11:16, 19 Ноября 2021
фото: коллаж © Владимир Любарский / ВК

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Владимир Любарский описывает в соцсетях свою деятельность в стиле Александра Блока.

Прославившийся на всю страну после ДТП во время пробежки по улицам города и написавший об этом стихи мэр Петрозаводска Владимир Любарский порадовал своих подписчиков в соцсетях новыми виршами. Глава городского округа выложил на личной странице в «Вконтакте» очередные поэтические строки.

Правда, поначалу эти строки мало напоминали стихи. «Друзья, четверговое послание. Больница. Зарека. Минэкономразвития», - написал мэр Петрозаводска. Однако после того, как это вызвало некоторое непонимание у подписчиков, Владимир Любарский добавил в комментариях под постом четверостишие с отсылкой к русскому поэту Александру Блоку:

Ночь, улица, фонарь, аптека…
Блок так писал про прошлый век
Поэт, но из другого века
Больница, Зарека, Минэк…

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Комментарии

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2021-11-19 11:36:04
Вофка шел гулять на речкк и попал вдруг под машину. В голове с тех пор стихи
Гость
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