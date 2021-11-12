Мэр Петрозаводска упражняется в стихосложении

Владимир Любарский описывает в соцсетях свою деятельность в стиле Александра Блока.

Прославившийся на всю страну после ДТП во время пробежки по улицам города и написавший об этом стихи мэр Петрозаводска Владимир Любарский порадовал своих подписчиков в соцсетях новыми виршами. Глава городского округа выложил на личной странице в «Вконтакте» очередные поэтические строки.

Правда, поначалу эти строки мало напоминали стихи. «Друзья, четверговое послание. Больница. Зарека. Минэкономразвития», - написал мэр Петрозаводска. Однако после того, как это вызвало некоторое непонимание у подписчиков, Владимир Любарский добавил в комментариях под постом четверостишие с отсылкой к русскому поэту Александру Блоку:

Ночь, улица, фонарь, аптека…

Блок так писал про прошлый век

Поэт, но из другого века

Больница, Зарека, Минэк…