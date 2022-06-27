Мэр Петрозаводска ушел в поход

Глава столицы Карелии Владимир Любарский сообщил, что отправляется в поход и попрощался со всеми до понедельника.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский подвел итоги Дня города: что получилось, что не очень, сделал выводы, взял на карандаш. А в конце поста по итогам праздника мэр сообщил, что тоже хочет «перезарядить батарейки» - отдохнуть.

«Теперь, когда День города не просто закончился, но и подведены его итоги, а также сделаны необходимые организационные выводы, мне тоже потребовалось перезарядить батарейки, - написал Любарский. - На пятницу я выхожу в отпуск. Свободная пятница и два дня выходных позволят мне отправиться в небольшой поход. О том, где я побываю, расскажу в видеоотчете после своего возращения».

На время отсутствия Владимира Любарского исполнять обязанности главы города будет руководитель аппарата Диана Владимировна Евстигнеева, сообщается в соцсети.