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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский доплыл до острова Монак в Онежском озере на каяке (ВИДЕО)

Новости. Спорт
13:59, 31 Июля 2021
фото: кадр с видео

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский со второй попытки достиг острова Монак в Онежском озере на каяке и выложил видеоролик о своем путешествии.

Заплыв на Онежском озере по маршруту «Петрозаводск - Ивановский остров - Камень Монак - Ивановский остров – Петрозаводск» Владимир Любарский пытался осуществить ранее. Вместе с другом, депутатом Заксобрания Карелии Тимуром Зорняковым на каяке он доплыл по Онежскому озеру до Ивановских островов. Однако Камня Монак путешественники тогда не достигли из-за усталости Любарского.

Своей цели Любарскому удалось достичь со второй попытки. Об этом он рассказал своим подписчикам, разместив на странице в соцсети ролик о заплыве по Онежкому озеру.

Скалистый остров Камень Монак, на котором стоит маяк, расположен на водном пути из Петрозаводска в сторону Кижских шхер. Для стоянки и ночевки его считают малопригодным, так как в сильный шторм волны заливают остров.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-07-31 15:04:52
Молодец , отдыхать научился , по дому опять ничего не делал, внучкой не занимался . Дело за малым , начать хоть как то работать ))) :)
кир
2021-07-31 14:58:46
Его личное дело. Достали.
театральный критик
2021-07-31 14:45:20
Лишь бы не работать. Два дружбана, блин
Гость
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