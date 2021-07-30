Мэр Петрозаводска Владимир Любарский доплыл до острова Монак в Онежском озере на каяке (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский со второй попытки достиг острова Монак в Онежском озере на каяке и выложил видеоролик о своем путешествии.

Заплыв на Онежском озере по маршруту «Петрозаводск - Ивановский остров - Камень Монак - Ивановский остров – Петрозаводск» Владимир Любарский пытался осуществить ранее. Вместе с другом, депутатом Заксобрания Карелии Тимуром Зорняковым на каяке он доплыл по Онежскому озеру до Ивановских островов. Однако Камня Монак путешественники тогда не достигли из-за усталости Любарского.

Своей цели Любарскому удалось достичь со второй попытки. Об этом он рассказал своим подписчикам, разместив на странице в соцсети ролик о заплыве по Онежкому озеру.

Скалистый остров Камень Монак, на котором стоит маяк, расположен на водном пути из Петрозаводска в сторону Кижских шхер. Для стоянки и ночевки его считают малопригодным, так как в сильный шторм волны заливают остров.