Мэр Петрозаводска Владимир Любарский выбирает «Ахмат»

Владимир Любарский объяснил на своей странице в соцсети, почему он уходит добровольцем в отряд «Ахмат», а не в «Вагнер».
По словам главы города, он не видит важности принадлежности к определенному ведомству или подразделению, так как люди с оружием в руках одинаково защищают Родину.
«Я проходил обучение по программе Спецкурса-1 в Российском Университете Спецназа в Гудермесе, видел, как готовят добровольцев и просто пошел по проторенной дороге. И нет тут никакого скрытого смысла», - объяснил Владимир Любарский.
Что сказал Владимир Любарский про «Вагнер», читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».
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