Мэр Петрозаводска вместе с горожанами и заместителем министра спасли утку со сломанным клювом

— Огромное спасибо хочу сказать петрозаводчанке Наталье и её супругу за то, что не прошли мимо, а решили помочь. Горжусь, что в Петрозаводске живут такие отзывчивые и добрые люди! — написала Инна Колыхматова.

По словам главы города, сейчас с уткой всё в порядке — оказали помощь, уже осваивается на новой территории.

— К сожалению, записаться на внеочередной приём в ветеринарные клиники не получилось — таких узких специалистов в городе очень мало, — рассказывает Инна Колыхматова. — На помощь пришёл заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов! Оперативно связались с руководителем зоокомплекса «Три медведя» Василием Поповым и доставили утку в новый дом.

Утром во время пробежки в парке «Беличий остров» она заметила семейную пару, которая пыталась помочь утке с сильно травмированным клювом. Птица не могла есть, но, казалось, просила о помощи и не улетала от людей.

