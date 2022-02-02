Мэр Петрозаводска вслух почитал молодежи книгу про партизан (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский принял участие во всероссийской акции «Сильные духом. Читаем книги о разведчиках и партизанах».

Владимир Любарский прочитал отрывок книги Дмитрия Гусарова «За чертой милосердия». Слушателями выступили студенты автотранспортного техникума. Акция «Сильные духом. Читаем книги о разведчиках и партизанах» прошла в библиотеке имени Гусарова. Вместе с мэром в ней приняли участие писатели Дмитрий Новиков, Павел Сысоев и руководитель литературного клуба «Альманах» Валентина Акимова. Об этом Любарский рассказал в соцсети.

«Мы читали отрывки романа-хроники Дмитрия Гусарова „За чертой милосердия“ о походе первой партизанской бригады Карельского фронта под командованием Ивана Григорьева. В этом году походу исполняется 80 лет. Помню, как мы в школе читали эту книгу, как обсуждали — могло такое быть или не могло на самом деле. Тогда еще были живы участники партизанского движения, мы встречались с автором — Дмитрием Гусаровым. Мы с классом шефствовали над двумя женщинами, которые в партизанском движении участвовали: навещали их, общались, слушали удивительные по своему трагизму воспоминания», — рассказал Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что Владимир Любарский зарегистрировался в инстаграме и намерен рассказывать там о красивом Петрозаводске.