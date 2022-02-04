Мэр Петрозаводска заболел ковидом и написал про это новое стихотворение

Глава Петрозаводска Владимир Любарский написал стихотворение, в котором сообщил о заражении коронавирусом.

Владимир Любарский болен коронавирусом. Об этом мэр сообщил в соцсети.

«Доктор строго говорит

Пациент — у Вас ковид

Завершает в плюсе мэр

Пятницу и ПЦР», — написал Любарский.

Мэр прикрепил к посту фото шкалы градусника, которая демонстрирует повышенную температуру.

В комментариях Владимир Любарский признался, что прививался дважды, но при этом имел «уровень антител околонулевой».

Напомним, ранее мэр Петрозаводска попал под автомобиль во время пробежки.