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Мэр Петрозаводска заболел ковидом и написал про это новое стихотворение

Новости. Общество
20:03, 04 Февраля 2022
фото: Владимир Любарский / ВК

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский написал стихотворение, в котором сообщил о заражении коронавирусом.

Владимир Любарский болен коронавирусом. Об этом мэр сообщил в соцсети.

«Доктор строго говорит
Пациент — у Вас ковид
Завершает в плюсе мэр
Пятницу и ПЦР», — написал Любарский.

Мэр прикрепил к посту фото шкалы градусника, которая демонстрирует повышенную температуру.

В комментариях Владимир Любарский признался, что прививался дважды, но при этом имел «уровень антител околонулевой».

Напомним, ранее мэр Петрозаводска попал под автомобиль во время пробежки. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-02-04 20:20:04
Дайте ему уже премию Державина . Может успокоится . Что за фрика вам , назначили педроссы ?
Гость
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