Мэр Петрозаводска заболел ковидом и написал про это новое стихотворение

Глава Петрозаводска Владимир Любарский написал стихотворение, в котором сообщил о заражении коронавирусом.
Владимир Любарский болен коронавирусом. Об этом мэр сообщил в соцсети.
«Доктор строго говорит
Пациент — у Вас ковид
Завершает в плюсе мэр
Пятницу и ПЦР», — написал Любарский.
Мэр прикрепил к посту фото шкалы градусника, которая демонстрирует повышенную температуру.
В комментариях Владимир Любарский признался, что прививался дважды, но при этом имел «уровень антител околонулевой».
Напомним, ранее мэр Петрозаводска попал под автомобиль во время пробежки.
Комментарии