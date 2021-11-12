Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина, предстоит операция

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что находится в БСМП после того, как в районе мэрии попал под колеса автомобиля.

"Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось - заработал перелом. Жду операции.

Не переживайте. Я в надёжных руках", - написал Любарский на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский дал ссылку на официальное сообщение МЧС, в котором сказано:

12.11.2021 года в 19:34 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд на пешехода) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленина у д.1. Информация о пострадавших уточняется.

"Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр", - сообщил Любарский.