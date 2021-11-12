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Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина, предстоит операция

Новости. Происшествия
21:05, 12 Ноября 2021

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что находится в БСМП после того, как в районе мэрии попал под колеса автомобиля.

"Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось - заработал перелом. Жду операции.
Не переживайте. Я в надёжных руках", - написал Любарский на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский дал ссылку на официальное сообщение МЧС, в котором сказано:

12.11.2021 года в 19:34 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд на пешехода) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленина у д.1. Информация о пострадавших уточняется.

"Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр", - сообщил Любарский.

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Комментарии

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Мситасс
2021-11-12 21:48:07
1. Что это такое - сити мэр? и кто эту безграмотность придумал? Пояснение: Достопочтенный лорд-мэр Лондона, или Лорд-мэр лондонского Сити, — существующая в Британии должность. Не следует путать с сити-мэром Петрозаводска; 2. Вспоминая самокат - пошучу: Доездился (перевод - д о в ы п е н д р и в а л с я)..... 3. Поправляйся - стране такие "герои" нужны!
Титов
2021-11-12 21:46:47
Из какой партиии водитель ?
Os
2021-11-12 21:30:59
Теперь там хоть пешеходный переход сделают, а то вечно поворачивают машины без оглядки.
Саныч
2021-11-12 21:26:23
На самокате был или на каяке?) Здоровья!
Беня
2021-11-12 21:14:00
Либералы сглазили :)
Владимир Константинович, поправляйтесь выздоравливайте :)
кир
2021-11-12 21:28:50
Беня, поддерживаю и желаю скорейшего выздоровления. :)
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