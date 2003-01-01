Мэра Владимира задержали по подозрению в мошенничестве

Глава Владимира Дмитрий Наумов подозревается в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
— По предварительной информации, преступные действия связаны с землями на кладбище. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, — отметили в агентстве.
Пост градоначальника Дмитрий Наумов занимает с 2022 года, до этого он возглавлял администрацию Гороховецкого района Владимирской области.
Напомним, ранее в Карелии был заключён под стражу мэр Петрозаводска Владимир Любарский, обвинявшийся в получении взятки от представителей коммерческого предприятия.