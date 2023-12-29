«Mercedes в кювете, колёсами вверх», — в Прионежье жестко столкнулись две иномарки

В поселке Шуя автомобиль приземлился на крышу после страшного удара, другая машина загорелась.
О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло в воскресенье, 31 декабря, в 15.58, в поселке Шуя.
Как рассказали очевидцы в комментариях к публикации, там столкнулись два автомобиля — Logan и Mercedes. «Mercedes в кювете с другой стороны, колёсами вверх», — уточнили в сети.
Петрозаводчанка Ольга Пожарская разместила там же видео, на которое попали последствя аварии.
На видео за кадром отчетливо слышен звук столкновения автомобилей. После удара одна из легковушек на большой скорости и кружась по дороге проехала какое-то расстояние и остановилась, увязнув в снегу на обочине. На видео видно, что у авто оторван капот и болтается передняя дверь со стороны водителя, также заметно пламя в передней части кузова.
Обстоятельства дорожной аварии и информация о пострадавших выясняются.
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