Мэрии Петрозаводска назвала предварительные сроки отключения отопления

Предварительно отопительный сезон в Петрозаводске должен завершиться 1 июня, сообщили в городской мэрии.
«Предварительно с 1 июня завершится отопительный сезон в Петрозаводске, но окончательное решение должен принять Минстрой Карелии», — сообщили в мэрии города.
Ранее планировалось отключить тепло в домах петрозаводчан 23 мая, но холодная погода отсрочила реализацию данного решения.
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