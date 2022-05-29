Мэрии Петрозаводска назвала предварительные сроки отключения отопления

Предварительно отопительный сезон в Петрозаводске должен завершиться 1 июня, сообщили в городской мэрии.

«Предварительно с 1 июня завершится отопительный сезон в Петрозаводске, но окончательное решение должен принять Минстрой Карелии», — сообщили в мэрии города.

Ранее планировалось отключить тепло в домах петрозаводчан 23 мая, но холодная погода отсрочила реализацию данного решения.