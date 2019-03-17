Мэрия: асфальт вблизи Советского моста в Петрозаводске будет уложен с наступлением благоприятной погоды

В администрации города рассказали о судьбе участка дороги у Советского моста, на качество ремонта которого жалуются автомобилисты.

Как сообщили в мэрии, до наступления температур, подходящих для укладки асфальтобетонного покрытия, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыпан щебнем мелкой фракции. Состояние этого места постоянно контролируется специалистами. В случае необходимости его будут досыпать и трамбовать.

Напомним, мост закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре. После ремонта вместо ямы здесь теперь образовался холм, который вынуждены преодолевать автомобилисты.