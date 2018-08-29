Мэрия демонтирует овощной ларек у здания бывшей поликлиники на Ленина

Администрация Петрозаводска предупредила владельцев о демонтаже нестационарных объектов на улицах Анохина, Чкалова и Ватутина.

"С 31 августа по 21 сентября с 10 часов по московскому времени будет произведен демонтаж нестационарных объектов: двух павильонов в районе дома №24 по ул.Анохина, киоска в районе дома №47 по ул.Чкалова, павильона и ограждения в районе дома №13 по пер.Ватутина", - сказано в сообщении мэрии.



фото: мэрия Петрозаводска

Демонтированные объекты будут вывезены в поселок Чална.



фото: мэрия Петрозаводска