Мэрия города в Карелии ищет специалиста

Администрация Костомукшского городского округа проводит конкурс на включение в кадровый резерв на замещение одной из должностей.
Администрация Костомукшского городского округа проводит конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности ведущий специалист отдела строительства и ремонтов. Об этом сообщает официальная страница органов местного самоуправления, там же опубликованы правила участия в конкурсе.
Квалификационные требования к специалисту — высшее образование, без предъявления требований к стажу.
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