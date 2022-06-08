Мэрия города в Карелии ищет специалиста

Администрация Костомукшского городского округа проводит конкурс на включение в кадровый резерв на замещение одной из должностей.

Администрация Костомукшского городского округа проводит конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности ведущий специалист отдела строительства и ремонтов. Об этом сообщает официальная страница органов местного самоуправления, там же опубликованы правила участия в конкурсе.

Квалификационные требования к специалисту — высшее образование, без предъявления требований к стажу.