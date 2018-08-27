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Новости. Общество
14:12, 27 Августа 2018

Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен

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Уникальное растение обнаружили экологи в одном из дворов Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Найденная в центральном районе города разновидность клена не имеет широкого распространения не только в наших широтах, но и в целом в России.

Крайне редкую высокодекоративную форму клена ложноплатанового – багрянолистную (Аcer pseudoplatanus f. purpureum (Loudon) Rehder) обнаружили специалисты городской Администрации. Уникальное растение отличается от основного вида листьями - сверху темно-зелеными, снизу пурпурно-красными. В мире эта форма введена в садовую культуру в 1883 году.

Как отмечают сотрудники городского управления благоустройства и экологии, выявленное место произрастания редкого дерева – единственное в Петрозаводске и, возможно, в Карелии. Эта разновидность клена не имеет широкого распространения не только на Северо-Западе России, но и на территории всей страны, о чем говорит ее редкое присутствие в коллекциях ботанических садов. Так, по данным информационно-поисковой системы "Ботанические коллекции России и сопредельных государств", наличие ложноплатанового клена (форма багрянолистная) отмечено только в 13 из более чем 200 включенных в эту базу ботсадах.

Каким образом редкое растение попало в Петрозаводск, пока неизвестно. Если кто-то знает об этом или принимал участие в посадке удивительного растения, специалисты мэрии будут признательны за информацию, сообщить которую можно по телефону управления благоустройства и экологии Петрозаводска – 71-35-66.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Karjalan
2018-08-27 15:10:50
Срочно жалобу в надзорные органы, дерево оградить забором.
кир
2018-08-27 14:43:49
Неужели привлекут? Или новый закон о поощрении информаторов в действии. :)
Саныч
2018-08-27 14:42:05
Найдут-какую статью дадут?)
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