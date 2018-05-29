Мэрия начала сбор сведений о погибших в концлагерях Петрозаводска

В настоящее время известны имена более трех тыс. человек из семи тыс. погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе мэрии.

Их имена выбиты на памятнике на кладбище "Пески". Этот список может быть дополнен. Информацию можно направить по электронной почте zhanna.maleeva@petrozavodsk-mo.ru. Телефон для справок: 71-33-74.

Также, информацию о погибших в концлагерях Петрозаводска можно получить на официальном сайте Национального архива Финляндии и в базе данных исследовательского проекта "Судьбы военнопленных и интернированных в Финляндии 1939-1955 гг.", которая содержит информацию о военнопленных, погибших во время войны между Финляндией и Советским Союзом в 1941–1944 годах на территории Финляндии, а также о гражданских лицах, погибших в лагерях восточной Карелии в 1941–1944 годах.

На территории Карело-Финской ССР в годы войны находилось 17 концлагерей и тюрем. В Петрозаводске было создано 7 концентрационных лагерей, в которых были заключены свыше 25 тысяч советских граждан: жителей Заонежья, Шелтозерского района, Ленинградской области. Непосильный труд на лесозаготовках, скудное питание и отсутствие медицинской помощи приводили к эпидемиям, гибели граждан, в том числе детей. Общее количество умерших за эти годы составило порядка семи тысяч человек. Массовое захоронение узников в городе Петрозаводске находится на кладбище "Пески".