Мэрия намерена снести киоск в центре Петрозаводска

Владельцу киоска на улице Коммунальной необходимо освободить земельный участок до 16 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу незаконно установленного киоска, расположенного на земельном участке в кадастровом квартале 10:01:0010154 в районе здания №15А по ул. Коммунальной, добровольно произвести его демонтаж до 16 июля.