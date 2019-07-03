Мэрия намерена снести киоск в центре Петрозаводска

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Владельцу киоска на улице Коммунальной необходимо освободить земельный участок до 16 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцу незаконно установленного киоска, расположенного на земельном участке в кадастровом квартале 10:01:0010154 в районе здания №15А по ул. Коммунальной, добровольно произвести его демонтаж до 16 июля.
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